Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ahmet Esen'in (24) kullandığı 07 AKL 490 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Esen'in araçta sıkışan cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Esen'in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer