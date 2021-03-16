Antalya'da 4 gündür aranan üniversite öğrencisi için denizde çalışma yürütüldü
16.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:15
Antalya'da kayıp üniversite öğrencisi için denizde çalışma yapıldı.
Antalya'da kayıp üniversite öğrencisi için denizde çalışma yapıldı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Ramazan Özkan'dan (33) haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Özkan'ın en son Muratpaşa ilçesindeki falezlerde görülmesi üzerine bölgede arama başlatıldı. Falezlerde Özkan'a ait kulaklık bulununca kayalıklarda drone, denizde ise balık adamlarla çalışma yapıldı.
Çalışmalarda Özkan'a ait olduğu belirtilen ayakkabı bulundu.
Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin