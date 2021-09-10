Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sır oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sır oldu

Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sır oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek, 108 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılan dağcı, adeta sırra kadem bastı.

Antalya'da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek, 108 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılan dağcı, adeta sırra kadem bastı. Bölgeden gelen her ihbar sonrasında olayı derinlemesine araştıran ekipler, şu ana kadar yaptıkları aramadan bir sonuç elde edemedi.

Kemer ilçesinin turizm beldesi Ulupınar Mahallesi Çıralı Sokak'ta faaliyet gösteren bir işletmeye gelerek konaklamaya başlayan Mustafa Yıldırım (60), konakladığı kamp merkezinden 24 Mayıs Pazartesi günü ayrıldı. Ayrılırken Musa Dağı'na çıkacağını ve Likya yolunu yürüyeceğini belirten Yıldırım'dan bir daha haber alınamadı. Günlerce süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamayınca aramalara Ankara'dan özel olarak gelen 22 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de destek verdi.

Telefon sinyallerinin geldiği alanda da bulunamadı

Ekiplerin Likya yolu, Adrasan ve Olimpos Dağı sit alanında havadan ve karadan yaptıkları aramalarda şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Öte yandan Yıldırım'ın telefonunda kullandığı hattı incelemeye alan ekipler, son sinyalin Maden Koyu yakınlarından geldiğini belirledi. Bunun üzerine su altı timi boğulma riskine karşı Maden Koyundan Tekirova sahiline kadar olan alanı taradı. Bölgeden gelen her ihbar sonrasında olayı derinlemesine araştıran ekipler, şuana kadar bir iz elde edemedi. - ANTALYA

Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sır oldu
Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sır oldu
Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sır oldu
Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sır oldu
Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sır oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı
Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar görüntü alma yarışına girdi
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar görüntü alma yarışına girdi
Arabasının çalındığını sanan vatandaş, gerçeği öğrenince alkole tövbe etti
Arabasının çalındığını sanan vatandaş, gerçeği öğrenince alkole tövbe etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Derya Baykal Kaan Yıldırım
Spor Diego Max Meyer Lionel Messi Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sır oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 10:43:34. #1.16#

title