Antalya'da 10 gündür haber alınamayan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor
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Antalya'da 10 gündür haber alınamayan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da 10 gündür haber alınamayan sağlık çalışanını arama çalışmaları sürüyor

Antalya'da 10 gündür haber alınamayan sağlık çalışanı için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da 10 gündür haber alınamayan sağlık çalışanı için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Lara bölgesindeki sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan ve 10 gün önce ayrıldığı evine dönmeyen Ahmet Uğur'un (29) bulunması için Güveruçurumu bölgesinde çalışma yapıldı.

AFAD, UMKE ve AKUT'un yanı sıra çok sayıda gönüllünün destek verdiği çalışmalarda "Melo" isimli kadavra arama köpeği de kullanıldı.

Kanyonda drone ile de arama yapıldı. Yaklaşık 60 gönüllü, AFAD ve UMKE ekipleri rehberliğinde ormanlık alandaki çalışmalara destek verdi.

Uğur'un ağabeyi Kerim Uğur da bölgedeki çalışmalara katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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