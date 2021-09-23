Antalya'da 1 ayda 40 uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 1 ay içerisinde 40 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, ateşli silahlar ve para ele geçilirken olaylar ile ilgili yakalanan 62 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifresi amacıyla yapılan düzenli operasyonlar kapsamında başta Zeytinköy bölgesi olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka Mahalleleri olmak üzere Antalya genelindeki uyuşturucu madde alıcı ve satıcısının irtibatını kesmek, gençlerin uyuşturucu maddelere kolaylıkla erişimini engellemek amacıyla tespit edilen riskli bölgelere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Öte yandan, Türkiye açısından önemli bir turizm kenti olan Antalya'ya havayolunu ve karayolunu kullanarak diğer illerden veya ülkelerden uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve gruplara yönelik de operasyonlar gerçekleştirildi.

22 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcıları/torbacılarına yönelik 40 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 62 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında, adli işlemler yapıldı. Operasyonlarda, 14 kilo 519 gram ve 448 adet uyuşturucu madde, 14 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 214 bin 665 TL, 35 Euro, 10 Amerikan Doları, 2 tüfek, 3 tabanca ele geçirildi. - ANTALYA