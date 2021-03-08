Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İnal, adliyedeki kadın personeli ziyaret etti
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Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İnal, adliyedeki kadın personeli ziyaret etti

08.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:19
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İnal, adliyedeki kadın personeli ziyaret etti

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, adliyedeki kadın personeli ziyaret ederek, çiçek verdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, adliyedeki kadın personeli ziyaret ederek, çiçek verdi.

İnal, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkan Vekili Murat Akdölek ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Güllü ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliyede görevli kadın hakimleri, Cumhuriyet savcılarını ve personeli ziyaret etti, günlerini kutlayıp karanfil verdi.

Kadınların toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurları olduğunu belirten İnal, özellikle aile kurumunun temel taşı olduğunu bildirdi.

İnal, şunları kaydetti:

"Yaşamın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizden esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, şehit ve gazi yakını kadınlarımız başta olmak üzere hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve adalet personelimiz ile fedakar kadınlarımızın gününü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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