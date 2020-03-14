Antalya Büyükşehir'den koronavirüs seferberliği
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Antalya Büyükşehir'den koronavirüs seferberliği

Antalya Büyükşehir'den koronavirüs seferberliğiANTALYA Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs ile ilgili önlemler kapsamında konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlar için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceğini açıkladı.

14.03.2020 04:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 04:31
Antalya Büyükşehir'den koronavirüs seferberliği

Antalya Büyükşehir'den koronavirüs seferberliği

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs ile ilgili önlemler kapsamında konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlar için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceğini açıkladı. 2 hafta süreyle belediyenin tüm kültür ve sanat etkinlikleri iptal edildi. ATABEM, ATASEM, ASFİM, konservatuvar kursları, okullar ligi, müzeler, Zıp Zıp Park tatil edildi. Kültür merkezleri, müzeler, kapalı ortamlar ilaçla dezenfekte edilirken, toplu ulaşım araçları, servisler ve duraklar temizlenmeye devam ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs ile ilgili önlemlerini daha da artırdı. Virüsle mücadelede hijyenin sağlanması için tedbir olarak Antalya'da su kesintisine gidilmeyecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kararı sosyal medya hesaplarından, "Sevgili hemşerilerim, sağlık her şeyden önemlidir. Hijyen önlemlerimiz kapsamında ASAT Genel Müdürlüğümüz tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir" şeklinde duyurdu.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk, orta ve liselerde eğitime 2 hafta ara vermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesindeki tüm kursları tatil etti. ATASEM, ATABEM, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, belediye kreşleri, aile toplum merkezleri, Çıplaklı'daki Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve ASFİM kursları 2 hafta eğitim vermeyecek. Oyuncak Müzesi, Doğan Hızlan Kütüphanesi, Oyuncak Kütüphanesi, Zıp Zıp Park da kapalı olacak. Okullar ligi müsabakaları bu süreçte yapılmayacak. Konser, söyleşi gibi tüm kültürel ve sanatsal faaliyetlere ara verildi. Antalya Şehir Tiyatroları da bu kapsamda oyunlarını erteledi.

MECLİS ÖNCESİ TOPLANTI SALONU İLAÇLANDI

Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclisi devam toplantısı öncesi Meclis Toplantı Salonu ilaçla temizlendi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kültür merkezleri, toplantı salonları, müzeler, kurs merkezleri, Zıp Zıp Park gibi halkın kullanımına açık tüm kapalı alanlar ilaçla dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi, temizlik konusunda diğer kurumların da yardımına koştu. Akdeniz Üniversitesi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Tapu, Nüfus Müdürlükleri ile camiler de Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilaçlandı.

TOPLU ULAŞIMDA ÖNLEMLER SÜRÜYOR

Antalya merkezi ve ilçelerde toplu ulaşım araçlarının temizliğine aralıksız devam ediliyor. Halk otobüsleri, minibüs, tramvaylar ile kapalı duraklar, dezenfekte edilerek, steril hale getiriliyor. Okul ve personel servisleri de Antalya Servisçiler Odası işbirliğinde ilaçlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi hazırladığı broşürlerle vatandaşları koronavirüsten nasıl korunacakları konusunda bilgilendiriyor. Belediyenin sosyal medya hesapları ve tanıtım mecralarında halkı bilinçlendirme çalışmaları da devam ediyor.

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Antalya Büyükşehir'den koronavirüs seferberliği

Kaynak: DHA

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Antalya Büyükşehir'den koronavirüs seferberliği

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