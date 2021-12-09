Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Açıklaması

Şehrimizde yaşanan vahşet karşısında kelimelerimiz tükeniyor.

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un canice bir cinayetle yaşamını yitirmiş olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Pırıl pırıl, geleceğe dair umutları ve hayalleri olan genç arkadaşımız ne yazık ki hastalıklı, vahşi düşüncelerle hayattan koparılmıştır.

Ailesinin özenle büyüttüğü, kendisinin dokunmaya kıyamadığı evlatlarını, geleceğini kurtarması için bin bir emek ve fedakarlıkla gönderdikleri okul hayatı insan aklı, mantığı ve onuruyla bağdaşmayacak, hiçbir izahı olmayan şekilde son verilmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin barınma ihtiyacı konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışsak da, öğrencilerimiz için yurtlar açsak da;

sorunun temelinin öğrencilere devlet tarafından yeterli barınma imkanı sunulmamasından ve yine devlet tarafından bu tarz yurtlara karşı yeterli ve etkili denetimin yapılmamasından kaynaklı olduğunun farkındayız.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak;

Kadın-erkek, genç-yaşlı ayrımı gözetmeden her kesime karşı artan şiddetin farkındayız ve bu farkındalıkla şiddetin her türlüsünü sonlandırmak için yılmadan çalışacağız. Çok üzgünüz, acımız tarifsiz ancak bir daha bu vahşetler yaşanmasın diye vereceğimiz çaba bu vahşetlerden çok daha güçlü ve büyük olacak.

Merhum arkadaşımızın kederli ailesine başsağlığı diler, failin hak ettiği şekilde en ağır cezayla cezalandırılmasını temenni ederiz.

Ozan Şükrü KAYAPINAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gençlik Meclisi Başkanı

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