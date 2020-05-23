Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in babasının mezarını ziyaret ederken kendisinin şemsiye altında durması korumasının ise yağan yağmur nedeniyle sırılsıklam olması sosyal medyada tepki çekti.

23.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:22

Muhittin Böcek'in dün Twitter sayfasından paylaştığı fotoğrafta yer alan bir detay sosyal medyada tepki çekti.

KENDİSİ ŞEMSİYE ALTINDA KORUMASI YAĞMUR ALTINDA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün anne ve babası ile vefat eden aile üyelerinin kabrini ziyaret etti. O esnada çekilen fotoğrafları ise "Onlara layık bir evlat olmaya,bağrında yattıkları bu kente en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğim.Hem canım annem ve babama,hem de sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu bayram yakınlarını ziyaret edemeyecek hemşehrilerimiz adına,ahirete intikal etmiş herkese bugünden dua ettik" notuyla paylaştı.

Ancak Böcek'in babasının mezarı başında çekilen fotoğrafında kendisine şemsiye tutan korumasının yağan yağmurla özellikle omuzlarının sırılsıklam olması sosyal medyada tepki topladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tartışma yaratan fotoğrafı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tartışma yaratan fotoğrafı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı

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