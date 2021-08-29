Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in ağabeyi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in ağabeyi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in ağabeyi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve rahatsızlığının artması sonucu yaklaşık 2 hafta önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Böcek'in, akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren, evli ve üç çocuk babası Böcek'in cenazesinin, yarın ikindi vakti Uncalı Mezarlığında defnedileceği açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, ağabeyinin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kendisi de daha önce Kovid-19 nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren Böcek paylaşımında, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Kovid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu, site yöneticisi isyan etti: Kasten yaptılar
Yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu, site yöneticisi isyan etti: Kasten yaptılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Sibel Can Mesut Akusta Metin Çekmez Acun Ilıcalı
Spor Marcao Ozan Tufan Arda Turan Mame Thiam Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in ağabeyi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 15:42:48. #1.14#

title