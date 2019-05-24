ANTALYA Balık tutarken elektrik akımına kapıldı

Balık tutarken elektrik akımına kapıldı

Antalya'da balık tutarken oltası elektrik tellerine takılan amatör balıkçı Mehmet Ece (30), akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ece, Sarısu Deresi'nde oltayla balık avlamak istedi. Köprüye çıkan Ece, dereye atmak istediği oltanın uçundaki kurşun ağırlık, köprünün hemen üzerinden geçen elektrik tellerine takıldı. Akıma kapılan Ece, kollarından, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ece, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve iç organları zarar gören Mehmet Ece'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA