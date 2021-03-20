Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 'smoothie' önerisi
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Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 'smoothie' önerisi

20.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:23

BESLENME ve Diyet Uzmanı Nafikar Başkan, pandemi döneminde soğuk kış günlerinde evde, zerdeçal, zenfecil, kereviz sapı, maydanoz, limon ve havuç ile 5 dakikada hazırlanabilecek smoothie'nin vücut direncini artırdığını söyledi.

BESLENME ve Diyet Uzmanı Nafikar Başkan, pandemi döneminde soğuk kış günlerinde evde, zerdeçal, zenfecil, kereviz sapı, maydanoz, limon ve havuç ile 5 dakikada hazırlanabilecek smoothie'nin vücut direncini artırdığını söyledi. Başkan, "Zencefil ve zerdeçal özellikle ağrılara iyi gelir, öksürüğü azaltır, direnci artırır. Ayrıca çok iyi bir antioksidan özelliğe sahiptir" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, farklı yollar deniyor. Soğuk kış günlerinde vücut direncini artırmak için zerdeçal, zenfecil, kereviz sapı, maydanoz, limon ve havuçtan oluşan smoothie de herkesin evinde kolaylıkla hazırlayabileceği vitamin ve mineral deposu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nafikar Başkan, evde 5 dakikada hazırlanabilecek bu smoothie'nin baş kahramanlarının zerdeçal ve zencefil olduğunu söyledi. Başkan, "Zencefil ve zerdeçal özellikle ağrılara iyi gelir, öksürüğü azaltır, direnci artırır. Ayrıca çok iyi bir antioksidan özelliğe sahiptir" dedi.KEREVİZ SAPI ZİNDE KALMAYI SAĞLARSağlıklı smoothie'yi bir yandan hazırlayıp bir yandan da içindekilerin yararlarını anlatan Başkan, "Rendelenmiş zerdeçalın içine bir çay kaşığı zencefil ilave ettikten sonra 6-7 kereviz sapı ekliyoruz. Kereviz sapı enerjimizi artırarak hem zinde kalmamızı sağlar hem de içerisindeki A, C vitaminleri ve potasyum sayesinde iyi bir vitamin ve mineral deposudur. Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak vücut direncimizi artırıp bağışıklığımızı kuvvetlendirir" dedi.HAVUÇ VE KABUKLU LİMONKarışıma eklenen havucun yararlarını, "Havucun turuncu rengini veren beta karotenin kansere karşı çok iyi antioksidan özelliği vardır" sözleriyle anlatan Başkan, "Hazırladığımız karışıma 3 dilim de kabuklu limon ekliyoruz. Limon kabuğu çok iyi antiseptik özelliğe sahiptir ve hem de çok iyi bir C vitamini deposudur. Doğal antibiyotiktir. Soğuk kış aylarında vücudu enfeksiyonlara karşı korumada yardımcı olur" diye konuştu.HER GÜN BİR BARDAK İÇİLEBİLİRHazırlanan karışıma son olarak bir tutam maydanoz konulduğunu belirten Nafikar Başkan, "Maydanoz da sindirim sistemine iyi gelir, kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucudur" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan karışımın üzerine 1 bardak su ilave ederek blenderdan geçirildiğini anlatan Başkan, şifalı smoothie'nin her gün bir bardak içilmesi halinde vücut direncinin artırılıp, bağışıklığın güçleneceğini söyledi.


Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 'smoothie' önerisi
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 'smoothie' önerisi
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 'smoothie' önerisi
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 'smoothie' önerisi
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 'smoothie' önerisi
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 'smoothie' önerisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selma KUNAR

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