ANTALYA AŞIRLI ADASI'NIN SAHİPLERİ DAĞ KEÇİLERİ
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ANTALYA AŞIRLI ADASI'NIN SAHİPLERİ DAĞ KEÇİLERİ

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova bölgesindeki doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'ndaki Aşırlı Adası'na yaklaşık 18-19 önce bırakılan dağ keçileri, çoğalarak adanın tek sahibi haline geldi.

02.08.2020 08:33 | Son Güncelleme: 02.08.2020 08:41

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova bölgesindeki doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'ndaki Aşırlı Adası'na yaklaşık 18-19 önce bırakılan dağ keçileri, çoğalarak adanın tek sahibi haline geldi. Keçilerin büyük bölümü bölgeye gelen yatçıların sevgisi sayesinde evcil hale geldi. Yapılaşmanın yasak olduğu hazineye ait adada yaşayan keçiler bölgeye gelen yatçılar tarafından beslenip, korunuyor.

Kekova bölgesindeki Gökkaya Koyu'nun doğusunda yer alan Aşırlı Adası, 145 dönüm büyüklüğünde. Çam, zeytin ve maki bitkileriyle kaplı olan ada, birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı. Tamamı kayalık ve ormanlık olan adaya, tahminen 2002- 2003 yıllarında adanın o dönemki sahipleri tarafından Türkiye'nin başka yerlerinden getirilen dağ keçileri bırakıldı. Keçiler adada çoğalmaya ve adanın sahipleri tarafından beslenmeye başladı. Ancak Demre Mal Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu, mahkeme tarafından o dönemki sahiplerinden alınan ada hazineye devredildi. Karar daha sonra Yargıtay tarafından da onaylandı. Kararın kesinleşmesinin ardından adadaki yapılar, Demre Kaymakamlığı tarafından yıktırıldı. Adanın tek sahibi olarak dağ keçileri kaldı.

Aşırlı Adası'ndaki dağ keçileri, kaçak avlanmaya, hastalıklara rağmen her geçen yıl çoğalıyor ve sayıları bilinmiyor. Adanın kuzeybatı ve batısında kalabalık halde gezen keçilerden çok yabanileri aşağı inmiyor. Özellikle mavi yolculuğa çıkan, günübirlik tur düzenleyen bazı yatçılar ise adaya keçiler için yiyecek bırakıyor. Bazıları elleriyle keçileri besliyor. Özellikle küçük keçiler, adanın kıyısında geziyor ve yavrularını emziriyor. Kendilerini besleyen yatçılardan kaçmayan keçiler, bu yüzden dağ keçisi değil 'evcil keçi' zannediliyor. Keçiler tehlikeyi sezdikleri anda ise hep birlikte yukarı doğru kaçıyor. Bazı yatçılar adanın kıyısındaki keçileri göstermek için bölgeye geliyor. Yat turuna çıkanlar, uzaktan keçilerin fotoğrafını çekiyor.

Keçileri besleyen yatçı Abdurrahman Akın, "Bu keçiler, bu adanın, bu doğanın ve Demre turizminin bir güzelliği. Bu keçileri biz her sabah geliyoruz, besliyoruz. Burada çoğalmasını istiyoruz. Tüm buraya gelen tatilcilerden de bu özveriyi göstermesini bekleriz" dedi.

Turizm çalışanı Aykut Çakır, "Bu keçiler turizmin bir rengi. Biz buraya Kekova'ya turlar düzenliyoruz, yaban keçilerini göstermek için. Orijinali yaban keçisi. İnsanların sevgisi sayesinde evcilleşmiş durumdalar" diye konuştu.

Yat kaptanı Muzaffer Yıldırım da "Bu keçiler aslında yaban keçisi. İnsanların sayesinde evcilleşti. Birkaç kilo et için bu hayvanları, keçileri vurmayalım" dedi.

ANTALYA AŞIRLI ADASI'NIN SAHİPLERİ DAĞ KEÇİLERİ

Kaynak: DHA

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