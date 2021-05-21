ANTALYA ALANYA KALESİ YAMACINDA KORKUTAN YANGIN
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ANTALYA ALANYA KALESİ YAMACINDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde kale yamacında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kale yamacında çıkan yangın korkuya neden oldu.

*- Kleopatra Plajı'ndaki turistler, söndürme çalışmalarını ilgiyle izledi.

Alanya'nın Hisariçi Mahallesi Bademlik mevkii kale yamacındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangınla ilgili ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri, 4 araç, 1 helikopter ve 15 personelle müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 dönüm ormanlık alan yandı. Kleopatra Plajı'nda bulunan yerli yabancı birçok turist, yangının söndürülme anlarını ilgiyle izlerken, cep telefonlarıyla da kaydetti.

'YETKİLİLER HEMEN SÖNDÜRDÜ'

Kleopatra Plajı'nda yangını izleyen Tayfun Beşer, "Buraya deniz keyfi yapmaya geldik. Aradım 112'yi yangın çıktı diye. Çok endişelendik. Sağ olsunlar hemen gelip söndürdüler. Bu konuda çok mutluyum. Umarım bir şey yoktur. Şu anda da zaten yetkililer ilgileniyor. Bir anda paniğe kapıldık. Ne olacağını bilemedik. Arayınca hemen yetkililer geldi çok teşekkür ediyoruz kendilerine" dedi.

Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANTALYA ALANYA KALESİ YAMACINDA KORKUTAN YANGIN
ANTALYA ALANYA KALESİ YAMACINDA KORKUTAN YANGIN
ANTALYA ALANYA KALESİ YAMACINDA KORKUTAN YANGIN
ANTALYA ALANYA KALESİ YAMACINDA KORKUTAN YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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