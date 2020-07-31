ANTALYA Alanya'da trafik denetimine katılan Kaymakam Ürkmezer, sürücülerle bayramlaştı Alanya'da trafik denetimine katılan Kaymakam Ürkmezer, sürücülerle bayramlaştıANTALYA'nın Alanya ilçesinde Kaymakam Fatih Ürkmezer, bugün ilçe genelinde yapılan trafik denetimine katılarak halkın bayramını kutlayıp, sürücülere hız ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Alanya'da trafik denetimine katılan Kaymakam Ürkmezer, sürücülerle bayramlaştı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Kaymakam Fatih Ürkmezer, bugün ilçe genelinde yapılan trafik denetimine katılarak halkın bayramını kutlayıp, sürücülere hız ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Alanya'da Kurban Bayramı nedeniyle polis ve jandarma ekipleri ilçe genelinde trafik denetimleri gerçekleştirirken, Kaymakam Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhittin Ergen, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutan vekili Yüzbaşı Haydar Dursun ile birlikte önce Mahmutlar Mahallesi'nde daha sonra da şehrin girişindeki Alantur mevkiinde yol kontrol uygulamasındaki polislerle bayramlaştı. Uygulama noktasında Kaymakam Ürkmezer, trafik denetimine katılarak, denetim yapılan otomobillerdeki sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayarak trafik kurallarına uymaları konusunda ve koronavirüs tedbirlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Daha sonra kolonya ve şeker ikram ederek, iyi tatiller dileğinde bulundu. Bunun yanı sıra uygulama esnasında durdurulan araçlardaki aramalara hassas burunlu 'Reus' isimli narkotik köpeği de katıldı.

Kaynak: DHA