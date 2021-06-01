ANTALYA ALANYA'DA DENİZDE HORTUM OLUŞTU

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası deniz üzerinde hortum oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası deniz üzerinde hortum oluştu.

Alanya'da sabah saatlerinde etkili olan yağış hortuma neden oldu. İlçeye bağlı Konaklı ve İncekum sahili açıklarında saat 10.00 sıralarında çeşitli boyutlarda 3 hortum görüldü. İki hortum kısa sürede gözden kaybolurken, İncekum açıklarında bulunan hortum yaklaşık 10 dakika sürdü. Kıyıya yönelen hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Hortum kıyaya ulaşmadan etkisini yitirerek kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı