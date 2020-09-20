Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı
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Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı

Bugün Konyaaltı Sahili açıklarında görüntülenen Türk denizaltısı görenlerde şaşkınlık yarattı. Antalya Limanı'nda sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmali devam ederken görüntülenen denizaltı, özellikle turistlerde merak uyandırırken kıyı şeridindeki hemen hemen herkes telefonuna sarılarak o anları ölümsüzleştirdi.

20.09.2020 13:09 | Son Güncelleme: 20.09.2020 14:35

Antalya Limanı'nda sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmali devam ederken, Konyaaltı Sahili açıklarında görüntülenen bir Türk denizaltısı sahil boyunca seyrederek limana demirledi. Bunu gören başta yabancı turistler olmak üzere tatilcilerin hepsi telefonlarına sarıldı.

Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi

İLGİYLE İZLEDİLER

Türkiye'nin sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmal için Antalya Limanı'na demirlemesinin ardından bugün Konyaaltı Sahili açıklarında denizaltı görüldü. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı, üst kısmı denizin üstünde hızla seyrederken bir grup Türk askerinin de denizaltı üstünde olduğu görüldü. Antalya Limanı istikametine kıyıya paralel seyreden denizaltını gören sahildeki bazı tatilciler karşılarındakini ilgiyle izlerken, bazıları ise cep telefonuyla kaydetti.

Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi

DENİZALTINA YANAŞTIRMA TEKNELERİ ESKORTLUK YAPTI

Antalya Limanı'na çok yakın bir noktada bulunan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan havalanan sahil güvenliğin helikopteri de denizaltının geçişi sırasında havada bir tam tur attıktan sonra yeniden grup komutanlığına indi. Liman girişine gelen denizaltına iki yanaştırma teknesi eskortluk yaptı. Biri arkasında, diğeri önde olacak şekilde denizaltı limanın iç kısmına kadar ilerleyip burada demirledi.

Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi
Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Alparslan ÇINAR
Alparslan ÇINAR
DHA Editörü
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