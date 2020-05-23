ANTALYA AÇIK ALANDAKİ KARPUZA 'GAZETELİ' KORUMA Antalya'nın Serik ilçesinde açık alana ekilen karpuzların hasadına başlandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde açık alana ekilen karpuzların hasadına başlandı.Toptancı Hali'nde karpuz kilosu 2 liradan alıcı buluyor. Karpuz üreticileri Antalya'nın yakıcı sıcağında karpuzlarını üzerini gazeteyle kapatarak güneşten koruyor.

Dünyada adını 5 yıldızlı ve ultra lüks tesisleri ve golf sahalarıyla duyuran Serik'in kırsal bölgelerinde çok çeşitli sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Örtü altının yanı sıra açık alanda da yetiştirilen sebze ve meyveler Türkiye'nin birçok noktasına ve yurt dışına gönderiliyor. Bunlar arasında yer alan karpuzda da hasat süreci devam ediyor. Bir süredir örtü altındaki karpuzlarda hasat sürerken, açık alanda yetiştirilen karpuzun da toplanmasına başlandı.

GAZETEYLE KORUMA

Açık alanda yetiştirilen karpuzlar son günlerde kilosu 2 liradan alıcı buluyor. Antalya'nın yakıcı sıcağında olgunlaşmayı bekleyen karpuzları üretici ise dikkati çeken bir yöntemle koruyor. Güneşin karpuzla temas etmesini önlemek için üreticiler meyveleri gazete kağıdıyla sararak, zarar görmesini engellemeye çalışıyor.

'DIŞARIDAN İTHALAT YOK'

Yeşilyurt Mahallesi'nde karpuz üreticilerden Musa Küçük, "26 Şubat itibariyle açık alana karpuzlarımız ekmiştik. Bugün de hasadımıza başladık. Karpuzun kilosunu 2 liradan Toptancı Hali'ne veriyoruz. Fiyatlardan memnunuz. Koronavirüsten dolayı fiyatlarımız gayet iyi. Dışarıdan ithalat yok. Üretici fiyatlardan memnun. Karpuz açık alanda aşırı güneş nedeniyle yanmaması için gazetelerle sardık. Bu şekilde karpuzu korumuş oluyoruz" dedi.

'BU FİYATLAR DEVAM EDERSE ÇOK MEMNUN OLACAĞIZ'

Üretici Kadir Kaya da "Bu sene karpuz fiyatlarından çok memnunuz. Önce serada karpuz üretimi yaptık. Seradaki karpuzlardan sonra açık alanın hasadına başladık. Bazı çiftçiler açık alandaki karpuzları toplamaya başladı. Ben de karpuzumu 1 haftaya kadar hasat edip satacağım. Karpuz fiyatları şu anda çok iyi. İç pazar çok iyi, ayrıca ihracat da var. Koronavirüsün biz çiftçilere zararı olmadı aksine faydası oldu. Virüsten dolayı tüketim de fazlalık var. Bu sene karpuz güzel para etti. Bu fiyatlar 1 ay daha devam ederse bizler çok memnun olacağız. Aşırı sıcaklardan dolayı karpuzlarımız biraz etkilendi. Karpuzlar biraz sarardı ama çok fazla zarar vermedi. Karpuzu gazetelere sararak korumaya çalışıyoruz. Karpuz olgunlaşmamışken sarmaya gerek yok, olgunlaşmaya yakın sarılırsa karpuzu aşırı sıcaktan korumuş oluruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA