Antakya şampiyonu Defne Belediyesi

Grup maçlarının ardından finale yükselen Defne Belediyesi ve Okan Şahin Dil Kursu takımları, finalin adına yakışır mücadele örneği sergiledi. Normal süresi 0-0 biten maçın galibini penaltılar belirledi. Penaltı atışları sonucu rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Defne Belediyesi Antakya şampiyonu oldu.

KÖRFEZ GRUBU ŞAMPİYONU ARSUZ BELEDİYESİ

Körfez grubu finali de yüksek heyecan ve mücadeleye sahne oldu. Arsuz Belediyesi ve Tiryaki İletişim takımlarını karşı karşıya getiren Körfez finalinde gülen taraf Arsuz Belediyesi oldu. Rakibini 3-1 yenerek Körfez şampiyonluğuna ulaşan Arsuz Belediyesi Hatay finalinde Defne Belediyesi takımının rakibi oldu.

HER İKİ KARŞILAŞMAYA DA İLGİ YOĞUNDU

Her iki grupta oynanan final maçlarına hem taraftarlar hem de yöneticiler yoğun ilgi gösterdi. Final maçlarının ikisini de izleyerek takımların yanında olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Hayzaran grup şampiyonlarına kupalarını takdim etti. Aynı zamanda İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ve Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven tribünlerdeki yerlerini alarak sporculara destek verdi.

BÜYÜK FİNAL 22 TEMMUZ'DA ANTAKYA'DA

35.si düzenlenen turnuvanın Hatay şampiyonunu belirleyecek müsabaka ise 22 Temmuz'da Antakya'da oynanacak. Defne Belediyesi-Arsuz Belediyesi takımları arasındaki mücadele Esentepe futbol sahasında oynanacak ve maç saat 18.30'da başlayacak.

Kaynak: Bültenler