Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

12.10.2019 23:01

Antakya Medeniyetler Korosu ile Leverkusen Musiki Cemiyeti tarafından "Kardeş Korolar Konseri" verildi.

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan koronun şefi Yılmaz Özfırat, Antakya Kültür Merkezi'ndeki konser öncesinde yaptığı açıklamada, koronun 200 kişiden oluştuğunu ve tüm üyelerinin Mehmetçiğin yanında olduğunu söyledi.

Leverkusen Musiki Cemiyeti Başkanı Münir Çelik de koro üyelerinin Almanya'da yaşayan Türklerden oluştuğunu, Hatay'da bulunmaktan ve Antakya Medeniyet Korosu ile birlikte konser vermekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Konserde, Türk sanat müziği eserleri, türkü ve ilahiler seslendirildi.

Konseri Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz'in yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sanatseverler izledi.

Kaynak: AA