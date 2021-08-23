ANTAKYA BELEDİYESİ'NDEN BİLSEM PROJESİNE DESTEK

ANTAKYA BELEDİYESİ'NDEN BİLSEM PROJESİNE DESTEKAntakya Belediyesi; paydaşı olduğu TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Hatay BİLSEM proje ekibi tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Doğa Yolculuğu İçin Ekokids" projesinin tanıtım toplantısına Yıldırım...

ANTAKYA BELEDİYESİ'NDEN BİLSEM PROJESİNE DESTEK

Antakya Belediyesi; paydaşı olduğu TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Hatay BİLSEM proje ekibi tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Doğa Yolculuğu İçin Ekokids" projesinin tanıtım toplantısına Yıldırım Mesire Alanı'nda ev sahipliği yaptı.

Tanıtım toplantısına; Antakya Milli Eğitim İlçe Şube Müdürü Osman Şevket İyi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ömer Eren, BİLSEM Müdürü Tuncay Yurtsever, Hatay Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Varol Yılmaz, paydaş kurum temsilcileri, projede görevli öğretmen, öğrenci ve davetliler katılım gösterdi.

Hatay BİLSEM proje ekibi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında yapılması planlanan "Sürdürülebilir Doğa Yolculuğu için Ekokids" projesinin hedef kitlesi taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda öğrenim gören 5. sınıftan 6. sınıfa geçmiş 24 ortaokul öğrencisidir. Bu projeyle okulu olmayan kırsal yerleşim yerlerinde öğrenim gören öğrencilerin 'Küresel düşün, yerel hareket et. ' sloganıyla; sürdürülebilir çevre, atık yönetimi ve geri dönüşümle ilgili bilinç, ilgi, tutum düzeylerini ve akademik başarılarını akranlarına kıyasla arttırmak; sürdürülebilir çevre kavramlarını araştırma inceleme etkinlikleriyle kazandırmak, atık kontrolü ve geri dönüşüm alanlarını yerinde incelemek, bu sorunlar incelenirken de iletişim, işbirliği özyönetim, eleştirel ve yaratıcı bakış açısını da içeren 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları amaçlanmıştır. Bu sayede tüm dünyanın sorunu olarak gündemden eksilmeyen atık yığını olan yedinci kıtaya dikkat çekmek ve gelecek nesillerin de bu çöp kıtaya katkı sağlamasını engellemek için küçük bir adım atılmış olacaktır. "

Antakya Belediyesinin yaptığı açıklamada: "Projeye destek vermekten ve bu değerli misyonun içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. " denildi.

Yayın Tarihi :

23 Ağustos, 2021

Kaynak: Habermetre