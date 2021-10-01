ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İZZETTİN YILMAZ; 'CAMİLERİMİZ İNSANI MANEVİ HUZURA KAVUŞTURAN KUTSAL MEKANLARDIR' - Haberler
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ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İZZETTİN YILMAZ; "CAMİLERİMİZ İNSANI MANEVİ HUZURA KAVUŞTURAN KUTSAL MEKANLARDIR"

Habermetre - Haberler | Toplum
ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İZZETTİN YILMAZ;

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İZZETTİN YILMAZ;"CAMİLERİMİZ İNSANI MANEVİ HUZURA KAVUŞTURAN KUTSAL MEKANLARDIR"Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İZZETTİN YILMAZ;

"CAMİLERİMİZ İNSANI MANEVİ HUZURA KAVUŞTURAN KUTSAL MEKANLARDIR"

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz mesajında şu sözlere yer verdi; "Camilerimiz; insanı manevi huzura kavuşturmanın yanında, dini ve milli değerlerimizin, vatan ve aile sevgisinin, birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği kutsal mekanlardır. Mekan ve imanın birleştiği camiler, dini ve milli değerlerimizin, edep ve ahlakımızın öğretildiği birer eğitim merkezidir.

Ülkemizin şehir merkezlerinden, dağ köylerine kadar halkımıza hizmet eden, camilerimizi açık tutan, semanın her karışını ezan sesleriyle şenlendiren, vaaz ve hutbeleriyle topluma yön veren ve halkımızı birlik, berberlik ve kardeşliğe davet eden din görevlilerimiz, toplum hayatında önemli bir görev üstlenmişlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm din görevlilerimizin 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyorum. "

Yayın Tarihi :

01 Ekim, 2021

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Haber: ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İZZETTİN YILMAZ; 'CAMİLERİMİZ İNSANI MANEVİ HUZURA KAVUŞTURAN KUTSAL MEKANLARDIR' - Haberler
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