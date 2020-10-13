Anonim sohbet uygulamaları nelerdir? Anonim sohbet uygulamalarına nerelerden ulaşabiliriz? Anonim sohbet uygulamaları hangileridir?

Anonim sohbet etme ve arkadaşlık etme uygulamaları son yılların en çok dikkat çeken uygulamaları arasında. İnsanların en sıklıkla indirdiği uygulamaların en başında gelen bu uygulamalar hangileridir?

Anonim bir şekilde insanlarla tanışmak ve arkadaşlık etmek için kullanılan ve telefon mağazalarında tamamen ücretsiz olan bir çok uygulama var. Bunlardan en beğenilen ve en çok indirilenleri sizin için derledik. Peki, anonim sohbet uygulamaları nelerdir? Anonim sohbet uygulamalarına nerelerden ulaşabiliriz? Anonim sohbet uygulamaları hangileridir?

TINDER

Bu uygulamaların tabii en başında Tınder geliyor. Pek çok insan için insanlarla tanışmanın ve güvenli bir şekilde sohbet etmenin en beğenilen yolu Tinder isimli bu uygulama. Tinder'ı android ve apple'ın mağazalarında ücretsiz indirebilirsiniz.

OKCUPID

Hem ülkemizde hem de tüm dünyada oldukça yaygın olan bir diğer uygulama ise Okcupid. Bu uygulama da mesaj kutunuz oldukça sınırlı. Uygulamanın olayı da bu zaten. Ancak bir mesaj geldiğinde yine size ücretsiz mesajlaşma imkanı sunuyor.

INSTA MESSEAGE

Tabii ki Instagramın messeage bölümü bir diğer mesajlaşma konusunda dikkat çeken uygulama. Instagram'ın kedi içerisinde paylaşılan fotoğraflara göre siz de arzu ettiğiniz hesaplara mesaj atabilir, arkadaş edinip, sohbet edebilirsiniz.

BANJO

Sosyal medya hesaplarınızın herhangi birinden harita üzerinden tarama yaparak size yakın olan yerleri kararlaştırıp, tarayip istediğiniz kişilere mesaj atabilirsiniz. Bu uygulama harita özelliğini en etkili kullanan uygulamalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

BLENDR

Tam 180 milyondan fazla kullanıcısı olan Belndr, harita üzerinden sizi arzu ettiğiniz insanlara eşleştiriyor. Haritası kusursuz çalışan bu uygulamaya bir şans vermenizi tavsiye ederiz.

PURE

Mesajlaşmak yerine doğrudan buluşma için kullanılan uygulama, diğer app'lerden bu özelliği ile ayrılıyor. Eğer karşıdaki kişi ile birbirinizi onaylarsanız eşleşme gerçekleşmiş oluyor ve direkt buluşabiliyorsunuz.

FIESTA BY TANGO

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar sunan bu mobil uygulama sizi farklı sohbet odalarına davet ediyor. İsterseniz birebir isterseniz toplu bir şekilde sohbet edebileceğiniz bu mobil uygulama oldukça farklı ve eğlenceli. Arzu ederseniz kişilerle fotoğraf ve video paylaşımı da yapabilirsiniz.

HAPPN

Mesajlaşma uygulamalarında en farklı olanların başında kesinlikle Happn geliyor. Diyelim bir sokakta yürüyorsunuz ya da bir mekandasınız. Happn uygulamasının haritasını açıp burada olan kişilerle aında eşleşebilirsiniz. Son zamanlarda birçok atılım yapan Happn'ın reklamlarını ve tanıtımlarını illaki görmüşsünüzdür.

SİBERALEM

Gelelim bizden çıkmış bir mobil uygulamaya. Tamamen Türk yapımı olan Siberalem mobil uygulaması yine insanlarla eşleşip arkadaş olmanız imkanını size veriyor. Türkiye sınırları içerisinde var olan bu uygulama son zamanların en dikkat çeken isimlerinden birisi. BU türk girişime biz de destek verelim.

LOVOO

Bir diğer ücretsiz mesajlaşma uygulaması Lovoo. Mantığı diğer uygulamalar ile temel olarak aynı. Ancak Lovoo daha çok fotoğraflaşma üzerine gidiyor.