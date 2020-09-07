Annesinin parasını gasbettiği iddia edilen sanığa 40 yıl hapis istemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Annesinin parasını gasbettiği iddia edilen sanığa 40 yıl hapis istemi

Adana'da annesinden uyuşturucu almak için parasını gasp ettiği öne sürülen gence, 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Annesinin parasını gasbettiği iddia edilen sanığa 40 yıl hapis istemi
07.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:27

Adana'da annesinden uyuşturucu almak için parasını gasp ettiği öne sürülen gence, 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sarıçam Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki N.K, 3 Ağustos'ta polis merkezine giderek oğulları A.K. ve Ş.K'nin uyuşturucu alabilmek için evdeki çok sayıda eşyayı çalıp sattığını, son olarak da kendisini darbedip cebindeki 300 lirayı gasbettiklerini iddia ederek, kendilerinden şikayetçi oldu.

Anne N.K'nin şikayeti üzerine yapılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, olaydan sonra tutuklanan A.K. hakkında "Nitelikli hırsızlık ve nitelikli yağma" suçlarında iddianame hazırladı.

Ş.K. ile ilgili de takipsizlik kararı verilirken, A.K. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede savcı, A.K'nın "Nitelikli hırsızlıktan" 10 yıl, "Nitelikli gasp" suçundan da 15'er yıldan 2 kez olmak üzere 40 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Anne N.K. polis merkezinde verdiği ifadesinde, oğullarının uyuşturucu parası alabilmek için kendisini öldürmesinden korktuğunu belirterek, oğlunun tutuklu kalmasını talep etti.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık A.K, evdeki eşyaları sattığını kabul ederken, gasp suçlamasını ise kabul etmedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Muharrem İnce Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Ozan Çolakoğlu
Spor Erol Bulut Eddie Newton Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Annesinin parasını gasbettiği iddia edilen sanığa 40 yıl hapis istemi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 16:43:16. #1.14#
title