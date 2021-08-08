Annesinin evinde kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı
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Annesinin evinde kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Annesinin evinde kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde annesine ait evin bahçesindeki eski mutfak bölümünde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde annesine ait evin bahçesindeki eski mutfak bölümünde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi'nde Akhisar ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timinin aldığı istihbarı duyumlar sonucu V.M. (61) isimli şahsın annesine ait ev ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timinin ortak operasyonuyla şüpheli V.M. (61) isimli şahsın ikamet ettiği evde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Evin eklentisi olan eski mutfak bölümünde ise teneke saksı içerisinde boyları 102 ile 233 santimetre arasında değişen bakımları yapılmış toplam 27 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli alınan ifadesinin ardından gözaltına alınırken işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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