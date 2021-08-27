ANNESİNİ 'SİGARA İÇMEMESİ' İÇİN UYARDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
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ANNESİNİ 'SİGARA İÇMEMESİ' İÇİN UYARDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, annesi Atiye Pullu (54) önce elleriyle boğan ardından da 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Oben Pullu (29), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, annesi Atiye Pullu (54) önce elleriyle boğan ardından da 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Oben Pullu (29), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Pullu, ifadesinde annesiyle kendisini sigara içmemesi için uyardığı için tartıştıklarını belirtip, "Tartıştık. Sinirlerime hakim olamayıp boğazını sıktım. Annem kendinden geçti. Sonrasında hırıltılı bir ses çıkardı. Acı çektiğini düşünüp. Mutfaktan bıçak alıp, gelişi güzel sapladım" dedi.

Ege Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4'üncü Sınıf Öğrencisi Hasan Oben Pullu, dün saat 18.00 sıralarında, babası Mustafa Pullu'nun (58) pide yaptırmak üzere dışarı çıkması üzerine Hızırşah Mahallesi'ndeki evlerinde yalnız kaldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Pullu ile annesi arasında iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlerine hakim olamayan Pullu, annesine saldırıp, önce elleriyle boğazını sıktı, baygınlık geçirmesinin ardından da mutfaktan aldığı bıçakla 15 yerinden yaraladı. Elinde pidelerle eve dönen Mustafa Pullu, evin cam balkonlu bölümünde eşini kanlar içinde yatarken oğlunu ise salonda otururken buldu. Olayın şaşkınlığı ile dışarı fırlayan Mustafa Pullu, 'Yetişin komşular karımı öldürmüş oğlum" diye, bağırmaya başladı. Çevedekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atiye Pullu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından PTT'den emekli Atiye Pullu'nun cesedi otopsi için Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis annesini öldüren Hasan Oben Pullu'yu gözaltına aldı.

Anne katili olan Pullu, polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Pullu, mahkemedeki ifadesinde, zaman zaman annesi ile tartışmalar yaşadıklarını belirtip, "Olay günü sağlığıma zararlı olduğunu söyleyip, sigara içmemem için uyardı. Tartıştık. Sinirlerime hakim olamayıp boğazını sıktım. Annem kendinden geçti. Sonrasında hırıltılı bir ses çıkardı. Acı çektiğini düşünüp. Mutfaktan bıçak alıp, gelişi güzel sapladım" dedi.

Öte yandan, Atiye Pullu'nun Datça Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesinin ikindide Hızırşah Camisi'nde kılınacak namazın ardından Datça Belediye Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

ANNESİNİ 'SİGARA İÇMEMESİ' İÇİN UYARDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
ANNESİNİ 'SİGARA İÇMEMESİ' İÇİN UYARDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
ANNESİNİ 'SİGARA İÇMEMESİ' İÇİN UYARDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
ANNESİNİ 'SİGARA İÇMEMESİ' İÇİN UYARDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ANNESİNİ 'SİGARA İÇMEMESİ' İÇİN UYARDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ - Haberler
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