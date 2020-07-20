Annesini kaybeden Metin Arolat: "Hayata tutunmaya çalışıyorum"
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Annesini kaybeden Metin Arolat: "Hayata tutunmaya çalışıyorum"

Bir hafta önce annesi vefat eden usta sanatçı Metin Arolat, annesine verdiği sözü tutarak hayata tutunmaya çalıştığını ifade etti.

Annesini kaybeden Metin Arolat:
20.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:16

Bir hafta önce annesi vefat eden usta sanatçı Metin Arolat, annesine verdiği sözü tutarak hayata tutunmaya çalıştığını ifade etti. Annesini kaybettikten sonra ilk kez Bodrum'da sahne alan Arolat, dünyaya annesinin gözü ile bakmaya başladığını belirtti.

Cem Özer'in işlettiği Akyarlar'da bulunan Portobianco Beach'te sahne alan usta sanatçı Metin Arolat, sevilen şarkılarını sevenleriyle paylaştı. Arolat'ı dinlemeye gelen hayranları hep birlikte şarkı söyledi. Tatilcilere unutulmaz bir gece yaşatan Arolat, duygusal şarkılara yer vermeyi de ihmal etmedi. Sosyal mesafe kurallarına uyarak sahneye çıkan ve şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen Arolat, masaların arasından gezerek şarkılarını seslendirdi.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arolat, 100 gündür dışarı çıkmadığını ifade ederek "Pandemiden dolayı birbirimizden koptuk. Artık kimse kimseyi öpemiyor, şarkı söyleyemiyoruz, uzaktan şarkılarımızı söylüyoruz. Yaklaşık yüz gündür evden çıkmamıştım bir tek annemin cenazesi için evden çıktım. Dün Çeşme'deydik bugün Bodrum'dayız hayata tutunmaya çalışıyoruz" dedi.

"Depresyona girmemek için çok uğraştım"

Arolat, annesini kaybettikten sonra depresyona girmemek için uzun uğraşlar verdiğini de açıklayarak, "Annemi çok özlüyorum. Anneme verdiğim bir söz var benim, daha önce abim ve babam vefat ettiği için ben depresyona çok giren insanlardanım. Annem bana söz verdirmişti. 'Günün birinde ben gidersem, ne olur hayata tutun hemen, işlerinden kopma' demişti. Ona verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Tabi ki içim çok acıyor. Hayat böyle bir şey sıra ile gidersek önce büyüklerimizi kaybediyoruz. Anneme söyleyeceğim bir şarkı var ama şimdi söylersem ağlamaya başlarım. İnsanlara o hüznü vermek istemiyorum. Ben aynı neşeli olarak gözükeceğim herkese" ifadelerini kullandı.

Annesinin gözünden bakıyor hayata

Annesi vefat ettikten sonra hayata başka bir gözle baktığını da açıklayan Arolat, "Bodrum'a yeni geldim hava çok güzel ama ben bulutların arasında gidiyorum. Toparlanamadım kendimi, annemi daha yeni toprağa verdik. Onun gözü ile bakmaya çalışıyorum. Kendi gözümle bakmıyorum annemin gözü ile hep güzel şeylere bakmaya çalışıyorum. Annemin gözü ile bakınca bir sürü şey kaçırdığımı fark ettim. Anneme göstermek ister gibi davranıyorum. Bir sürü güzellikler kaçırıyormuşum yanımdan geçen, onları fark ettim" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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