Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş (2)

Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş (2)

TUTUKLANDIKayseri'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) tabancayla vurarak, öldüren Burhan Bozdağ (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş (2)

TUTUKLANDI
Kayseri'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) tabancayla vurarak, öldüren Burhan Bozdağ (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA
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