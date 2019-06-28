Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş (2)
TUTUKLANDIKayseri'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) tabancayla vurarak, öldüren Burhan Bozdağ (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kayseri'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) tabancayla vurarak, öldüren Burhan Bozdağ (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Binali Yıldırım: Çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir
Son Dakika Haberleri