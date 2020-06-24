Annesini doktora götürdü eşi ve kendisinde koronavirüs olduğunu öğrendi Annesini doktora götürdü eşi ve kendisinde koronavirüs olduğunu öğrendi Kütahya'nın Emet ilçesi Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı'nın annesini götürdüğü hastanede ateşinin yüksek çıkması üzerine yapılan Korona virüs testi pozitif çıktı.

Annesini doktora götürdü eşi ve kendisinde koronavirüs olduğunu öğrendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesi Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı'nın annesini götürdüğü hastanede ateşinin yüksek çıkması üzerine yapılan Korona virüs testi pozitif çıktı.

Eşi ve annesi ile birlikte Kütahya Pandemi servisinde korona virüs tedavisi gören Saadet Partisi Emet İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı, yaşadığı zorlu tedavi sürecini anlattı. Tüm vatandaşları tedbirli olmaya ve alınan kararlara uymaya davet eden Hamamcı,"Annesinin sözünü dinlemeyen ufak çocuklar gibi olmayalım" dedi.

Başkan Hamamcı, rahatsızlanan annesini hastaneye götürdüğünde girişte kensinin de ateş ölçümün yapılması ve yüksek ateş çıkması üzerine başlayan süreci anlattı.

Hamamcı, "Hiç hasta değildim, hiç hastalık belirtisi yoktu. Annem ve eşimin hasta olmasına rağmen doktora götürmeyi teklif ettim. Onlarda ortalık hastalığı, griptir geçer diyerek hastalıklarını üç veya dört gün ihmal ettiler. Dediğim gibi bende hiçbir sıkıntısı olmayan haldeydim. Üstelik ogün balığa gitmiştim. Balıktan gece 01.30'da döndüğümde annem camdan bağırdı. Oğlum çok hastayım ben. Üzerimi değiştirerek annemi hastaneye götürdüm. Hastane girşinde ateş ölçen tabancayı kafama dayadılar. Ateşim yüksek diye kenara çektiler beni. Anneminkide yüksek onuda kenara çektiler. Annemi bir tarafa beni bir tarafa aldılar. Önce kan tahlili alındı sonra ciğer filmi çekildi. Boğaz ve burnumuzdan done aldılar. 20 saat sonra sonuçlar pozitif geldi. Eşiminde pozitif çıktı. Eşim sürekli dikkalti olmam konusunda uyarıyordu. Bir şey olmaz sen kokrma diyerek bütün sözleri geçiştirdim. Şimdi Kütahya'da hanımla hastanede yatıyoruz. Annem ise Tavşanlı ilçesinde hastanede yatıyor. Sağlık Bakanlığı ve sağlıkçıların belirttiği kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu anladım" dedi.

"Ağrılarım dayanılmaz bir hal aldı, hiç uyuyamadım"

Hamancı, "Değerli kardeşlerim, bugün size ne kadar güzel konuşmaya çalışıyorum. Oysa sabahların olmadığını ben biliyorum. Uykusuz gecelerin ne kadar zor olduğunu ben biliyorum. Ağrıların ne kadar dayanılmaz olduğunu ben biliyorum. Onun için dikkat. Hemde çok dikkat. Hafife almamak lazım, kurallara uymak lazım. Çareye bakıp, ihmal etmemek lazım. İnanın kemiklerimden etlerimin döküldüğünü hissediyorum. Grip olsada başımızın üstüne koysak. Hastane odasında geceleri hiç uyumadan sabaha kadar gezdiğim günler oldu. Allahtan doktorlar ağrı kesicilerle uyumamazı sağlıyorlar. Bunlara rağmen ben yine çok iyiyim. Nefes darlığı çekmiyorum. Baş ağrım yok. Öksürüğüm yok. Ama vücudum dökülüyor. Eşimdeki astım rahatsızlığı dolayısıyla zorlu geçiyor. Allahın izniyle hepimiz iyi olacağız. Kurallara uyalım, maskemizi takalım. Annesinin sözünü dinlemeyen çocuklar gibi olmayalım. Verilen kurallar auyalım, ne kaybederiz? Uymazska işte böyle sağlığımıız kaybederiz. Ben gibi çile çekmemeleri için halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Hamamcı (62), eşi Güler Hamamcı Kütahya'da, anneleri Ayşe Hamamcı Tavşanlı'da halen tedavi görüyor.

Kaynak: İHA