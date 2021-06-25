Annesine karşı olan son görevi kendi yerine getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Annesine karşı olan son görevi kendi yerine getirdi

Annesine karşı olan son görevi kendi yerine getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyanet Vakıf-Sen Denizli Şube Başkanı Mehmet Çoban, hayatını kaybeden annesine karşı olan son görevi bizzat kendisi yerine getirdi.

Diyanet Vakıf-Sen Denizli Şube Başkanı Mehmet Çoban, hayatını kaybeden annesine karşı olan son görevi bizzat kendisi yerine getirdi.

Denizli Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Mehmet Çoban'ın annesi, Ayşe Çoban vefat etti.

Yaşlılığa bağlı olarak vefat eden anne Ayşe Çoban için bugün Tavas'ın Gökçeler mahallesinde cenaze namazı düzenlendi. Mahalle halkının ve Çoban ailesinin yakınlarının katıldığı cenaze namazını aynı zamanda imam olan Ayşe Çoban'ın oğlu Mehmet Çoban kıldırdı.

Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Mehmet Çoban'ın kıldırdığı namazdan sonra, anne Ayşe Çoban'ın cenazesi Gökçeler Mahalle Mezarlığında defnedildi. - DENİZLİ

Annesine karşı olan son görevi kendi yerine getirdi
Annesine karşı olan son görevi kendi yerine getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Camiye giren Bulldog cinsi köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı
Camiye giren Bulldog cinsi köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Tuğba Coşkun Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mert Müldür Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Annesine karşı olan son görevi kendi yerine getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:18:06. #1.14#

title