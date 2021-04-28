Annesinden nişanlısı hakkında şok sözler duyan İsmail Balaban'ın ikizi olayın iç yüzünü anlattı
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Annesinden nişanlısı hakkında şok sözler duyan İsmail Balaban'ın ikizi olayın iç yüzünü anlattı

Annesinden nişanlısı hakkında şok sözler duyan İsmail Balaban'ın ikizi olayın iç yüzünü anlattı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İletişim ödülünde annesiyle telefonda konuşan İsmail Balaban, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" sözleriyle adeta yıkıldı. Kısa sürede gündem olan Balaban'ın ikiz kardeşi Turan Balaban, Instagram hesabından açıklama yaparak "Annem İsmail ile konuşmasını kimsenin duymayacağını farz ederek konuştu" dedi.

Dün akşam ekrana gelen Survivor 2021'de ilginç bir olay yaşandı. İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban, annesiyle konuşurken nişanlısı hakkında hiç beklemediği şeyler duydu.

"NİŞANLIN TAM BİR YILANMIŞ"

İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.

Annesinden nişanlısı hakkında şok sözler duyan İsmail Balaban'ın ikizi olayın iç yüzünü anlattı

"ANNEM KONUŞTUKLARINI KİMSENİN DUYMADIĞINI ZANNETTİ"

Öğrendikleri karşısında büyük bir yıkım yaşayan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Annesinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Balaban, "Öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır. (Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Annesinden nişanlısı hakkında şok sözler duyan İsmail Balaban'ın ikizi olayın iç yüzünü anlattı
Annesinden nişanlısı hakkında şok sözler duyan İsmail Balaban'ın ikizi olayın iç yüzünü anlattı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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