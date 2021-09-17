Annesinden günlerce gizledi! Penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokan çocuk hastanelik oldu - Haberler
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Annesinden günlerce gizledi! Penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokan çocuk hastanelik oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Annesinden günlerce gizledi! Penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokan çocuk hastanelik oldu

Londra'da yaşayan 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine bilgisayar kablosu soktu. Yaptığını günlerce annesinden gizleyen çocuk, idrarında zorlamanın ardından kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 15 yaşındaki çocuk, bir süredir kafasına taktığı penis boyunu ölçmek için bilgisayar kablosu kullandı. Kabloyu penisinden içeri geçirmeyi başaran çocuk, bir daha da çıkaramadı.

Annesinden günlerce gizledi! Penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokan çocuk hastanelik oldu

GÜNLERCE ANNESİNDEN GİZLEDİ

Küçük çocuk, yaptığı şeyin yanlış olduğunu anladıktan sonra bunu annesinden gizlemeye karar verdi. Ancak acıları günler geçtikte dayanılmaz bir hal aldı. İdrarında kan gelmesi ise dayanabileceği son nokta oldu.

HASTANEDE AMELİYATLA ÇIKARILDI

Ağrıları arttıktan sonra hastaneye kaldırılan çocuk, doktorlara durumu günlerce annesinden gizlediği söyledi. İlk muayenesinin ardından hemen ameliyata alınan çocuğun penisindeki kablo çıkarıldı fakat hasarın ciddi olduğu belirtildi.

15 yaşındaki çocuk, Londra'daki hastanede tedavi görmeye devam ediyor.

Annesinden günlerce gizledi! Penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokan çocuk hastanelik oldu

Annesinden günlerce gizledi! Penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokan çocuk hastanelik oldu

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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