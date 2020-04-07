Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden Suzan Kardeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Salgın nedeniyle annesini istediği gibi uğurlayamayan Kardeş, "Hak ettiğin gibi uğurlayamadık" dedi.

Makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş'in 94 yaşındaki annesi Mevlüde Kardeş, 30 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinde vefat etti. Kardeş, Zeytinburnu'nda yer alan aile kabristanına defnedilen annesine sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.

"HAKKINI HELAL ET ANNEM"

Annesiyle konuştuğu bir videosunu yayınlayan Suzan Kardeş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Annem... Bir hafta önce şimdi bize veda ettin. Sen güzel gittin ama biz seni dünyanın bu haliyle hak ettiğin gibi uğurlayamadık. Hakkını helal et annem."

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Suzan Kardeş'in paylaşımına Ata Demirer, İclal Aydın, Nilgün Belgün, Şebnem Ferah, Gonca Vuslateri, Deniz Seki, Ayşegül Aldinç, Betül Demir, Pınar Altuğ, Funda Arar, Armağan Çağlayan, Ziynet Sali ve Fatih Ürek gibi birçok ünlü isim baş sağlığı yorumları yaptı.