Annesi ve babasını siyanürle öldüren şahısa "cezai ehliyeti tam" raporu
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Annesi ve babasını siyanürle öldüren şahısa "cezai ehliyeti tam" raporu

Annesi ve babasını siyanürle öldüren şahısa "cezai ehliyeti tam" raporu Adli Tıp Kurumu, İzmir'de anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürdüğü, zehirli karışımı kardeşine de içirerek yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan'ın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi.

04.06.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:51

Annesi ve babasını siyanürle öldüren şahısa "cezai ehliyeti tam" raporu

İZMİR - Adli Tıp Kurumu, İzmir'de anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürdüğü, zehirli karışımı kardeşine de içirerek yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan'ın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi.

Geçen yıl İzmir'in Bayraklı ilçesinde annesi ve babasını siyanürlü su içilerek öldürdüğü, zehirli karışımı içirerek kardeşini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sanık Kalkan hakkında hazırlanan raporda gözlem sürecinde düzenli uyuduğu, beslendiği, çevresiyle uyumunda sorun bulunmadığı ve sanıkta davranış bozukluğu görülmediği belirtildi.

"Kendisini hasta gösterme çabası belirgin"

Öte yandan olaya ilişkin uzmanların Kalkan ile yaptığı görüşme, raporda şu ifadelerle yer aldı: "Kalkan'ın bir dönem internet ortamında satış yaparak çok para kazandığını, o dönem babasıyla arasının iyi olduğunu, sonra yüklü miktarda para kaybettiğini, babasıyla arasının bozulduğunu, kimsenin göremediği bir arkadaşı olduğunu, onunla ailesini uyutup kaçacaklarını, ailesini uyutmak maksadıyla bu içecekleri hazırladığını ve içirdiğini söylediği, kişinin kendisini hasta gösterme çabasının belirgin olduğu, bu haliyle simülatif bir tavır sergilediği gözlenmiştir."

"Psikiyatrik muayenesinde düşünce ve algı bozukluğu saptanmadı"

Sanık Kalkan'ın psikiyatrik muayenesinde düşünce ve algı bozukluğu saptanmadığı, dikkati, hesaplaması, muhakemesi ve soyutlaması gibi bilişsel işlevlerinin olağan bulunduğu kaydedilen rapordaki tespitler de dikkat çekti. Raporda, "Yoğun agresif ve sadistik iç dünya ve iç dünya ile dış dünya sınırlarını ayrıştırmada güçlük, kişinin dış dünyaya sosyal uyumunu zorlaştırmaktadır. Renklerden etkilenme söz konusudur. Yoğun yıkıcı agresyon ve bunu kontrol etmede yetersizlik görülmektedir. Cevap içeriklerine bakıldığında benzer temaların zaman zaman tekrar edildiği, yıkıcı dürtüler karşısında entellektüel bir senaryo ile dürtüden uzaklaşmaya çalışıldığı, kişinin içinde bulunduğu kuvvetli sıkıntı, korku, güvensizlik ve yıkıcı dürtülerle narsistik savunmalarla baş etmeye çalıştığı dikkati çekmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Akıl hastalığı ve zayıflığı tespit edilmemiştir"

Raporun sonuç bölümünde ise şu ifadeler paylaşıldı: "Mahmut Can Kalkan'ın 5-13 Mart 2020 tarihlerindeki muayenesi, müşahadesi, tetkikleri ve adli dosyanın incelenmesi neticesinde 'kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmemiştir. Dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli ariza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmamıştır. Kalkan'ın 14 Mayıs 2019'da 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' (iki kez), 'kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs' suçuna karşı ceza sorumluluğu tamdır."

Davanın geçmişi

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybederken, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Zanlının, "üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde, cezai ehliyet raporu ulaşmıştı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda, Mahmut Can Kalkan'ın 28 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yatarak müşahede altında tutulduğu ve yapılan psikometrik değerlendirme neticesinde "psikotik bozukluk" teşhisi konulduğu belirtilmişti. Raporda, "Mahmut Can Kalkan'ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği iddia olunan 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme' ve 'kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz. Bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 32/1 maddesi kapsamındadır" denilmişti.

Annesi ve babasını siyanürle öldüren şahısa 'cezai ehliyeti tam' raporu

Kaynak: İHA

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