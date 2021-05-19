Annesi ve babası tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babası: Cinayetten pişmanlık duymuyorum

Khorramdin'in babasının ifadeleri ortaya çıktı. Khorramdin'in babasının cinayetten dolayı pişmanlık duymadığını söylediği aktarıldı. Ünlü yönetmenin cesedi, parçalara bölünmüş halde bir valizin içerisinde bulunmuştu.

İranlı ünlü yönetmen Babek Khorramdin'in annesi ve babası tarafından öldürülmesi büyük yankı uyandırdı. İddialara ünlü yönetmenin evlenmesini isteyen anne ve babası, bu taleplerinin geri çekilmesi nedeniyle kavgalı oldukları oğullarını 3 parçaya bölerek katletti.

CESEDİ VALİZİN İÇİNDE BULUNDU

Khorramdin'in cesedi başkent Tahran'ın Ekbatan bölgesinde bir çöpte bulundu. Polisin verdiği ilk bilgilere göre Khorramdin'in vücudu parçalara ayrıldıktan sonra valizin içine konuldu.

BABASININ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Vahşi şekilde katledilen İranlı yönetmenin anne ve babasının elleri kelepçeli şekilde ifade verdikleri anlar, İran'da yayın yapan Tasnim Haber Ajansı tarafından paylaşıldı.

Ajans, babanın verdiği ifadesinde cinayetten dolayı pişmanlık duymadığını söylediğini aktardı.