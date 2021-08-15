Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bartın'da meydana gelen sel felaketinde annesi telef olan 10 günlük buzağıya, sahibi gözü gibi bakıyor.

Bartın'da meydana gelen sel felaketinde annesi telef olan 10 günlük buzağıya, sahibi gözü gibi bakıyor.

Bartın'da geçen Salı günü yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen köy Zafer köyü oldu. Köy sakinlerinden Hasan Turgut (49) ile Emine Turgut (49) çiftçinin ahırlarını sel vurdu. 10 gün önce bir tarlada doğan ve adını 'Garip' koydukları buzağıyı selden kurtaran çift, yavru hayvanı evlerinde beslemeye başladı. Selde annesi boğularak telef olan minik buzağı, sütle beslenemediği için sahibi tarafından biberonla mama ile besleniyor. Yetkililerden mama talebinde bulunan Emine Turgut, "İlk önce sağanak yağmur gibi başladı. Gece yarısından sonra sel gibi bir şey oldu. Felaket oldu. Gece 02: 30'a kadar seli yaşadık. Kapıyı açtığımız zaman seviniyor. Annesi de ölünce mamamız da bitti. Elimi emiyor. Bize mama gönderebilirlerse çok seviniriz. Garib'imi böyle besliyorum. Kendisi de emiyor artık biberona alıştı. Tarlada doğdu bu evde de doğmadı annesinden" dedi.

Hasan Turgut ise o anları anlatarak, "Baktım sel olmuş. Buzağıyı kucağıma aldım. Dördüncü kata çıkardım. Dört ineğimiz vardı. Bunun annesi vardı selde öldü. Çok alıştık. İlk günler bir şey yemiyordu. Şimdi yiyor. Muhtar istemişti biz buna çok alıştık. Veremem dedim. Adını da Garip koyduk" dedi. - BARTIN

Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mahmut Özer Mehmet Şimşek Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Akkaya Eser Yenenler Şahan Gökbakar Armağan Çağlayan
Spor Muslera Fatih Terim Alex Teixeira Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Selde annesi telef olan buzağıya gözü gibi bakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 12:08:19. #1.14#

title