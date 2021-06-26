Annesi, babası ve halası ile aynı okulda sınava girdi
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Annesi, babası ve halası ile aynı okulda sınava girdi

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Güncel

Annesi, babası ve halası ile aynı okulda sınava girdi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ecem Taşdemir ile anne, baba ve hala aynı okulda sınava girdi.

Annesi, babası ve halası ile aynı okulda sınava girdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ecem Taşdemir ile anne, baba ve hala aynı okulda sınava girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi için sabah saatlerinde Tavşanlı İMKB Anadolu Öğretmen Lisesine gelen, Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi mezunu Ecem Taşdemir (18), baba İbrahim Taşdemir (49), anne Hülya Taşdemir ve hala Sema Ünver, sınav heyecanını birlikte yaşadı.

İş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans mezunu Baba İbrahim Taşdemir, "Kızıma destek ve moral olmak için bizler de yazıldık ve ben, annesi ile halası hep birlikte aynı okulda, farklı sınıflarda sınava girdik. Hazırlığımızı kitaplardan ve internet üzerinden gerçekleştirdik." Kızı ile aynı okulda hep birlikte sınava girmekten ayrıca mutlu olduğunu söyleyen Taşdemir, " Sınav iyiydi ancak bize göre sınav süresi yeterli olmuyor. Ama tabiki iyi geçti. Tesadüf aynı okulda sınava girdik. Tüm aileleri bu şekilde desteğe bekleriz" dedi.

Hala Sema Ünver ise destek olmak için katıldıklarını belirtirken, anne Hülya Taşdemir, " Kızıma moral olmak için geldik ve girdik." dedi.

Ecem Taşdemir de ailesini ve halasını yanında görmekten mutlu olduğunu ifade ederken, " Anneme, babama ve halama bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Hedefim BESYO (Beden Eğitimi Öğretmenliği) kazanmak" dedi.

Annesi, babası ve halası ile aynı okulda sınava girdi
Annesi, babası ve halası ile aynı okulda sınava girdi
Annesi, babası ve halası ile aynı okulda sınava girdi
Annesi, babası ve halası ile aynı okulda sınava girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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