Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Annemizi Saklarken oyuncuları kim, konusu ne? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dizinin başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir yer alıyor. Annemizi Saklarken dizisinin yönetmenliğini Barış Yöş yürütürken senaryosunu da Sırma Yanık kaleme alıyor. Annemizi Saklarken hangi gün?

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

Güngör Bayrak

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Heyecan yaratan dizi Annemizi Saklarken 8 Aralık Çarşamba akşamı yayımlanıyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un Nişantaşı başta olmak üzere farklı semtlerinde gerçekleşiyor.

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