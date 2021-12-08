Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Annemizi Saklarken oyuncuları kim, konusu ne?
Annemizi Saklarken adlı dizi yayın hayatına başlıyor. Star ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Annemizi Saklarken dizisi oyuncu kadrosu ve konusu dikkat çekiyor. Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Annemizi Saklarken oyuncuları kim, konusu ne?
Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Annemizi Saklarken oyuncuları kim, konusu ne? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dizinin başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir yer alıyor. Annemizi Saklarken dizisinin yönetmenliğini Barış Yöş yürütürken senaryosunu da Sırma Yanık kaleme alıyor. Annemizi Saklarken hangi gün?
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
- Hande Doğandemir
- Kutsi
- Yeşim Ceren Bozoğlu
- Hatice Aslan
- Ece Yaşar
- Erdem Kaynarca
- İncinur Sevimli
- Ezgi Gör
- Ezgi Tombul
- Barış Taşkın
- Semih Kızılkaya
- Zümre Ertürk
- Merve Sevin
- Özgür D. Foster
- Güngör Bayrak
Heyecan yaratan dizi Annemizi Saklarken 8 Aralık Çarşamba akşamı yayımlanıyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un Nişantaşı başta olmak üzere farklı semtlerinde gerçekleşiyor.
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