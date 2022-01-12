Annemizi Saklarken canlı izle! Star TV Annemizi Saklarken 6. bölüm canlı izleme linki FULL HD

Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayılmlanmış olan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken canlı izle! Star TV Annemizi Saklarken 6. bölüm canlı izle! Annemizi Saklarken yeni bölümde neler olacak?

ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Annemizi Saklarken yeni bölümüyle bugün 12 Ocak Çarşamba saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

ANNEMİZİ SAKLARKEN CANLI İZLE!

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Dündar'la Handan'ın evliliklerinin magazin gündemine düşmesi, hayalperest annemiz için artık yolun sonu demek. Böyle bir yalan daha fazla nasıl saklanır? Özellikle Bora'nın baskıları da tepelerindeyken. Fakat şimdi Handan'ın elini kolunu bağlayan bir sır daha var. Dündar'dan hamile kalmış bir kadın! Herkes bunu Handan zanneder doğal olarak. Dündar'ın gerçekte kimle ilişkisi olduğunu öğrenmek, Handan için yeni bir düşmanla yüz yüze kalma tehlikesi demek. Ancak ailenin onu hamile sanması, Dündar'ın çocuklarının Handan'a karşı düşmanlıklarını yeni bir seviyeye çıkarır. Zerrin'in kırk mevlidinin yapılmasıyla artık önlerinin açılacağını düşünen taze evlilere ufukta huzur yok. Selin gitgide babasına dönüşmekte. Derya artık Bora'dan kopmaya kararlı. Ela ise annesinin ne gizlediğini çözmek için iz peşinde. Gençlerin her adımı, Handan'ı foyasının ortaya çıkacağı son bir geceye doğru taşımaktadır.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir

Kutsi

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

Güngör Bayrak

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