Annemizi Saklarken canlı izle! Star TV Annemizi Saklarken 5. bölüm canlı izle! Annemizi Saklarken yeni bölümde neler olacak?
Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken bugün 5. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü canlı izlemek isteyen izleyiciler, Annemizi Saklarken canlı izle! Star TV Annemizi Saklarken 5. bölüm canlı izle! Annemizi Saklarken yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Annemizi Saklarken canlı izle! Annemizi Saklarken full HD canlı izleme linki sizlerle...
Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken canlı izle! Star TV Annemizi Saklarken 5. bölüm canlı izle! Annemizi Saklarken yeni bölümde neler olacak?
ANNEMİZİ SAKLARKEN CANLI İZLE!
Annemizi Saklarken yeni bölümüyle bugün 5 Ocak Çarşamba saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
Dündar'ı ve gelecekle ilgili kurduğu hayalleri kaybetmekten korkan Handan, çocuklar ve evlilik kararı arasında araftadır. Derya'nın Handan'ın kızı olduğunu zaten öğrenmiş olan Bora ise, babasının Handan'la ilgili planlarından habersiz öğrendiği gerçeği sindirmeye çalışır. Derya ve Bora arasındaki tansiyon giderek yükselirken, Barış'ın Derya'nın çizimlerini görmesi, Derya ve Bora için yeni bir dönemin habercisidir. Diğer yanda, Derya ve Handan'ın pamuk ipliğine bağlı olan anne kız ilişkileri günden güne gerilirken, ne evlilikten ne de çocuklardan vazgeçemeyen Handan, Dündar'a kendince taktik yapar fakat taktiği ters teper. Handan, hayalini kurduğu her şeyle vedalaştığını düşünürken, geçmişin acı hatıralarını bugüne taşıyan bir yüzleşme işin rengini değiştirir. Gözünü karartan Handan, geri dönüşü olmayan bir karar verip Dündar'a yürürken, yolun sonunda onu hiç hesaplamadığı bir sürpriz bekler.
Handan'ın elinde evlilik cüzdanı var artık. Bu cüzdan Dündar'ı ilelebet ona bağlayacak, hayatını kurtaracak. Ama hangi bedeller uğruna? Derya, Handan'ın yeni kocasına onlardan bahsetmediğini öğrendiğinde imkansız bir ikilemin içinde kalır. Bora artık her şeyi bilen ve her an hayatlarını mahvedebilecek bir bombadan farksızdır. Derya, Bora'yla annesi arasında sıkışıp kalmıştır. Zengin koca uğruna evlatlarından bile kaçan bir kadına kim saygı duyar ki? "O kadın" diye hitap edilen Handan'ın Demir ailesi içinde huzur bulması mümkün mü? Dündar'ın çocukları, rahmetli annelerinin yatağında Handan'ı bulunca kıyamet kopar. Selin'in tepkisi hem kendisi hem çevresindekiler için tehlikeli boyutlara ulaşır. Benan, küçük Pelin'i bu evliliği yıkmak için acımasızca kullanmaya başlar. Handan, herkesin ona düşman olduğu bir evde yapayalnızdır artık. Ve hızla bir tuzağın içine doğru çekilmektedir.
Hande Doğandemir
Kutsi
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hatice Aslan
Ece Yaşar
Erdem Kaynarca
İncinur Sevimli
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Özgür D. Foster
Güngör Bayrak
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