Annemizi Saklarken canlı izle! Star TV Annemizi Saklarken 7. bölüm canlı izleme linki FULL HD | Annemizi Saklarken yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken bugün 7. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü canlı izlemek isteyen izleyiciler, Annemizi Saklarken canlı izle! Star TV Annemizi Saklarken 7. bölüm canlı izle! Annemizi Saklarken yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Annemizi Saklarken canlı izle! Annemizi Saklarken full HD canlı izleme linki sizlerle...
Annemizi Saklarken canlı izleme linki araştırılıyor. Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayılmlanmış olan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan yer almaktadır. Annemizi Saklarken canlı izle! Star TV Annemizi Saklarken 7. bölüm canlı izle! Annemizi Saklarken yeni bölümde neler olacak?
Can'ın dudaklarından dökülen "Anne!" kelimesi bir bomba etkisi yaratır. Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır? Derya ve kardeşlerinin annelerini saklamaları neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir. Bora'nın elindeki deliller ile Handan'ın sırrı nihayet gün ışığına çıkacak gibidir. Ela'nın zekâsı bazı sorunları çözerken başka çıkmazların içine sokar hepsini. Derya'yla Ela'nın iki ayrı taraf olması, aileyi de bölmektedir. Handan yeni hayatının altında ezilmeye başladıkça, kime güveneceğini de bilemez hale gelir. Bu da onu hatalar yapmaya sürükler. Bunca zaman gözünü onun üzerinden ayırmayan Bora ise artık yeni sorular sorması gerektiğiyle yüzleşmektedir. Handan'ın değil de babasının, Dündar'ın sakladıklarını sorgulamaya başlar. Füsun'un çok uzun zamandır sakladığı hayati bir sır, en olmaması gereken kişinin eline geçerken; Handan da gizli bir düşmanın kollarına düşmektedir… Zerrin'in kaderinin gölgesi üzerinde dolaşmaya başlar.
Annemizi Saklarken yeni bölümüyle bugün 19 Ocak Çarşamba saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.
ANNEMİZİ SAKLARKEN CANLI İZLE!
Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
Hande Doğandemir
Kutsi
Yeşim Ceren Bozoğlu
Hatice Aslan
Ece Yaşar
Erdem Kaynarca
İncinur Sevimli
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Özgür D. Foster
Güngör Bayrak