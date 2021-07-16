Annelerinin tedavi görmesi için pankart açıp yardım istediler
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Annelerinin tedavi görmesi için pankart açıp yardım istediler

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Güncel

Annelerinin tedavi görmesi için pankart açıp yardım istediler Annelerine seslenen çocuklar: 'Anne, Seni Çok Özledik Bizden Vazgeçme' Kırşehir'de annelerinin tedavi görmesi için pankartlı çağrı yapan çocuklar;

Annelerinin tedavi görmesi için pankart açıp yardım istediler

Annelerine seslenen çocuklar: 'Anne, Seni Çok Özledik Bizden Vazgeçme'

KIRŞEHİR - Kırşehir'de annelerinin tedavi görmesi için pankartlı çağrı yapan çocuklar; 'Anne, Seni Çok Özledik Bizden Vazgeçme' yazılı pankartla tedavi olmasını istedikleri annelerine seslendi.

Bipolar bozukluk tanısı konulan annelerinin tedavileri için her yolu deneyen çocuklar, sosyal medya çağrılarının ardından pankartla seslerini duyurmaya çalıştı. Daha önce de annelerinin tedavi olması için seslenen Fatma ve Ramazan isimli çocuklar, bu sefer de pankartla duyurmaya çalıştı. Annesini özlediğini belirten Fatma Ünlü, "Annem bipolar hastası, annemi bize göstermiyorlar. Tedavisini olmuyor. Annemi çok özledik. Anne Lütfen gel" çağrısında bulundu. Ünlü; kardeşi Ramazan ile birlikte yaptıkları pankartlı eylemi ise çaresiz kaldıkları için hayata geçirdiklerini ve eylemlerini anneleri gelene dek sürdüreceklerini belirtti.

Oğlu Ramazan Ünlü ise annesinin evden gittiğinde ortaokulda olduğunu ifade geri gelmesini istedi. Ramazan Ünlü; "Sınavlara çalışamıyorum annemi düşünmekten. Annemi çok özledim" dedi.

Çevrede bulunanlar ise iki kardeşin pankartlı annelerine sesleniş çağrılarını meraklı gözlerle izledi.

Annelerinin tedavi görmesi için pankart açıp yardım istediler
Annelerinin tedavi görmesi için pankart açıp yardım istediler
Annelerinin tedavi görmesi için pankart açıp yardım istediler
Annelerinin tedavi görmesi için pankart açıp yardım istediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

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