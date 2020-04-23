Annelerine doğum günü sürprizi için polisten yardım istediler
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Annelerine doğum günü sürprizi için polisten yardım istediler

Malatya'da korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan iki kardeş, 155'i arayarak annelerine doğum günü sürprizi yapmak için pasta istedi.

23.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:54
Annelerine doğum günü sürprizi için polisten yardım istediler

Malatya'da korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan iki kardeş, 155'i arayarak annelerine doğum günü sürprizi yapmak için pasta istedi. Polis ekipleri ise küçük afacanların bu özel isteğini kırmayarak doğum günü pastası ile sürpriz yaptı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede pandemi haline dönüşen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada hızla yayılırken, Türkiye'de de virüsün yayılımının önüne geçilmesi adına birçok önlem alındı. Malatya'nın Kale ilçesi Soğukpınar Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren Selim ve Ali Osman Karakaş isimli kardeşler, annelerinin doğum günü için pasta almak istediler. Ancak dışarı çıkamayan iki afacan 155 polis hattını arayarak, "Polis abi annemin doğum günü pasta getirir misiniz" dedi. Miniklerin bu özel talebine duyarsız kalmayan polis memuru, telsizden Kale ilçesindeki ekiplere anons geçerek Selim ve Ali Osman kardeşlerin taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Ekipler de kısa sürede miniklerin istediği çilekli pastayı alarak belirtilen adrese gitti. Kapının açılması ile karşısında polisleri gören anne Elif Karakaş bir anlık şaşkınlık yaşarken, kendisine yapılan sürpriz doğum günü karşısında büyük mutluluk yaşadı. Polis ekipleri, annelerine sürpriz yapan Selim ve Ali Osman kardeşlere de çikolata verdi. Baba Aykut Karakaş, kendilerinden habersiz böyle bir sürpriz yapıldığını belirterek, emniyet güçlerine teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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