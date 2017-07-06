Anneleri Ölen Leylek Yavrularına Belediye Sahip Çıktı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde anneleri ölen 4 leylek yavrusunun bakımını belediye personeli üstlendi.



Anneleri elektrik tellerine takılıp ölen 4 leylek yavrusunun bakımını diğer leylek tek başına yapamayınca, yavru leyleklere belediye personeli sahip çıktı.



Belediye çalışanları 3 katlı binanın çatısındaki yuvaya itfaiye merdiveni ile çıkıp yavruları beslemeye başladı. 3 günde bir binanın çatısına çıkan çalışanlar, hem yavruları kontrol ediyor hem de yemek ve su ihtiyaçlarını karşılıyor.



Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl ilçeye leyleklerin gelip kurdukları yuvalarda yaz mevsimini geçirdiğini söyledi.



Çolak, "Yavrular çıktıktan sonra eşler birlikte yavruları besliyor. Büyüyen yavrular ağustos ayının sonunda uçmaya başlıyor ve ilçeden ayrılıyor." dedi.



Belediyenin karşısındaki bir binadaki dişi leyleğin öldüğünü ifade eden Şahin Çolak, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 25 gün önce belediyenin karşısındaki bir yuvada eşiyle birlikte 4 yavrusuna bakan anne leylek, elektrik tellerine takılıp öldü. Bir tane leylek kaldı. O da 4 yavruyu besleyemiyordu. Yavrular yuvanın içinde kıpırdıyordu. İnsani duygularla bu duruma müdahale ettik. Belediye çalışanlarımız 3 günde bir buraya çıkıyor, et, ekmek ve suyla yavruları besliyor."



Leyleklerin insanlara alıştıklarını dile getiren Çolak, "Yavrular artık uçuş antrenmanlarına başladı. Rüzgara karşı kanat çırpıyor. Ağustos ayının sonuna doğru inşallah sağlıklı bir şekilde buradan ayrılacaklar." diye konuştu.