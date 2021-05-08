"Annelere her gün kıymet vermeliyiz"
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"Annelere her gün kıymet vermeliyiz"

'Annelere her gün kıymet vermeliyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında Anneler Günü'ne ilişkin mesaj yayınlayan Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Günümüzde, kapitalist sistemin tüketim kültürünün aparatı kılınan özel gün anlayışının ötesinde, hayatımıza belirleyici dokunuşlar yapan annelerimize, tek bir...

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında Anneler Günü'ne ilişkin mesaj yayınlayan Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Günümüzde, kapitalist sistemin tüketim kültürünün aparatı kılınan özel gün anlayışının ötesinde, hayatımıza belirleyici dokunuşlar yapan annelerimize, tek bir günle sınırlandırarak değil, zamanın üstünde bir paye ile kıymet vermeliyiz." dedi.

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 'Annemiz, En Kıymetli Hazinemiz' notuyla mesaj yayınladı. Başkan Acar yayınladığı mesajda tüm annelerin Eğitim Bir Sen olarak anneler Günü'nü tebrik ederek şu ifadelere yer verdi,

"Karşılıksız ve şartsız sevgiye, fedakarlığa, insanı insan yapan tüm değerlere sahip annelik, en kutsal görevlerden biridir. Anne, ailenin temel direği, hiç eksilmeyen bir sevginin, sonsuz bir sabrın, fedakarlığın, iyiliğin, şefkatin, en temiz ve en masum duyguların simgesidir. Çocuklarını iyi ve sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmek için büyük fedakarlık gösteren anneler, yarınların güçlü temellerini de atmaktadır. Güçlü toplumun çekirdeği olan ailenin temel dayanağı ve direği annedir. Anne güçlü olursa aile, aile güçlü olursa toplum ve millet güçlü olur. Annelerin duyarlılığını gözetmeyen hiçbir çare ve çözüm, insanlığa hizmet edemez, etmemiştir.

Anne sevgisi, belli kalıplara sığmayan yüce bir sevgidir. Bizleri bugünlere getiren annelerimiz için ne yapsak azdır, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bizler için tüm zorluklara göğüs geren, bizlere iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeli; ömrümüzün sonuna kadar onları baş tacı etmeli, evlat sevgisini en güzel şekilde onlara yaşatmalıyız. Annelerimize sevgimizi her fırsatta göstermeli, onlara karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Onların ne kadar kıymetli olduklarını, kendilerine daima hissettirmeliyiz. Günümüzde, kapitalist sistemin tüketim kültürünün aparatı kılınan özel gün anlayışının ötesinde, hayatımıza belirleyici dokunuşlar yapan annelerimize, tek bir günle sınırlandırarak değil, zamanın üstünde bir paye ile kıymet vermeliyiz. Hayatımızın her anında emek veren annelerimizin çalışma hayatında çalışma şartlarının iyileştirilmesi, anneliklerini örselemeyen haklarla donatılması için mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Biliyoruz ki, aile kurumunu göz ardı etmek, sadece aileyi değil tüm toplumu tahrip edecektir. Eğitim-Bir-Sen olarak, hayatın tüm güzelliklerine layık olan, varlıkları bize güç veren, varlığımızın gerçek mimarı bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine sağlık ve mutluluklar diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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