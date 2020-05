Annelere bahardan ilham alınan hediye seçenekleri

Hazır giyim markası DeFacto, baharın neşesi ve tazeliğinden ilham alarak Anneler Günü'ne özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.

Hazır giyim markası DeFacto, baharın neşesi ve tazeliğinden ilham alarak Anneler Günü 'ne özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Marka, pastel tonların hakim olduğu koleksiyonda bluzdan pantolana, etekten gömleklere birçok alternatifin yer aldığı bilgisini paylaştı.

Anneler Günü hediye telaşı içerisinde olanlar için DeFacto, yepyeni bir koleksiyon hazırladığına dikkat çekerek baharın tazeliği ile hazırlanan yeni koleksiyonda pastel tonlarına ağırlık verdiğine vurgu yaptı.

Koleksiyon hakkında marka şu bilgilendirmeyi yaptı; "Çiçek desenlerinin hakim olduğu koleksiyonda ayrıca sevimli puantiyeler ve çizgili desenlerde yer alıyor. Hem klasik hem spor tasarımlardan oluşan koleksiyonda her anne için bir hediye bulmak mümkün. Stil sahibi şık çizgileriyle DeFacto Anneler Günü koleksiyonunda pantolondan eteğe, bluzdan tişörte, tunikten elbiseye birçok seçenek yer alıyor. Evde geçirilen sürenin artması ile eşofman takımları ve gecelikler bu yıl favori hediyeler arasında.

ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL 95 TL ÜZERİ YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE PARFÜM HEDİYE

Koleksiyonda rol modelleri annelerinin zarifliğine ve şıklığına sahip olmak isteyen küçük hanımlar için couple baskılı ve sloganlı tişörler ve elbiseler yer alırken 'The Boy – I make rules' ve 'I Mom because i said so' baskılı tişörtler annesi ile uyumlu olmak isteyen minik beyefendilerin gözdesi. Şıklığın tamamlayıcısı aksesuar ve ayakkabıların da yer aldığı koleksiyon annelerin gönlünü fethedecek. Defacto.com.tr'de Anneler Günü'ne özel 95 TL üzeri yapılan alışverişlerde parfüm hediye. Tarzıyla fark yaratan anneler için en özel hediyeler www.defacto.com.tr adresinde"

