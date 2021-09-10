Anneler günü ne zaman 2021? Bugün anneler günü mü?

Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler gününün ne zaman olduğu merak edilmekte. Mayıs ayının gelmesi ile birlikte bu özel gün için plan yapmak isteyenler, Anneler Günü tam olarak ne zaman sorusuna cevap arıyor. Peki, Anneler günü ne zaman 2021? Bugün anneler günü mü? Anneler günü 2022 ne zaman?

Mayıs ayının gelmesi ile birlikte bu özel gün için plan yapmak isteyenler, Anneler Günü tam olarak ne zaman sorusuna cevap arıyor. Peki, Anneler günü ne zaman 2021? Bugün anneler günü mü? Anneler günü 2022 ne zaman? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? İŞTE ANNELER GÜNÜ TARİHİ 2021

2021 yılında mayıs ayının ikinci pazarı 9 Mayıs 2021 Pazar günü oldu. Dolayısıyla Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlandı.

ANNELER GÜNÜ 2022 NE ZAMAN?

2021 yılında mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmakta. 2022 yılının 15 Mayıs'ında kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadın, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.