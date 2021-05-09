Anneler gününde büyük acı yaşadı.. Kızının başında ettiği feryatlar yürekleri dağladı

Anneler gününde büyük acı yaşadı.

Anneler gününde büyük acı yaşadı.. Kızının başında ettiği feryatlar yürekleri dağladı

TOKAT - Tokat'ta, apartmanın 3. katından düşen kızının başında gözyaşı döken annenin feryatları yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre olay; Gaziosmanpaşa Bulvarı Latifoğlu konağı karşısında bulunan Buzluk apartmanında meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3. katındaki balkondan beton zemine düşen 31 yaşındaki Bahar Buzluk ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yarlı kadına müdahale etti. Bu sırada kızını yerde baygın şekilde yattığını gören anne Hülya Buzluk gözyaşlarına boğuldu. "Bugün anneler günü, beni öptün yavrum" diyerek gözyaşı döken anneyi polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Ağır yaralanan kadın ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Anne Hülya Buzluk, kızının nasıl düştüğünü görmediğini belirterek "Ben Kur'an-ı Kerim okuyordum. Babası uyuyordu, kardeşi de ders çalışıyordu. Yemeğini yiyince sanırım balkona çıkmış. Tedavi görüyordu, şizofren hastalığı vardı" dedi. Polis ekipleri kadının balkondan dengesini kaybederek mı düştüğü, atlayarak canına mı kıydığının tespit edilmesi için incelme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ