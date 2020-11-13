Anneden kızını bulan polislere teşekkür
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Anneden kızını bulan polislere teşekkür

13.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:42
Anneden kızını bulan polislere teşekkür

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir haftadır kayıp olan kızının bulunduğu haberini alan anne Hanım Kaya, kızını bulan polislere teşekkür için İlçe Emniyet Müdürüne gitti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir haftadır kayıp olan kızının bulunduğu haberini alan anne Hanım Kaya, kızını bulan polislere teşekkür için İlçe Emniyet Müdürüne gitti.

Nurdağı ilçesinde imam nikahlı eşinden 5 yıl önce ayrılan iki çocuk annesi 40 yaşındaki Neslihan Kaya, annesiyle birlikte kaldığı evinden ayrıldıktan sonra bir haftadır kendisinden haber alınamadı.

Anne Hanım Kaya, polise kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, kayıp ihbarında bulundu.

Çalışma yapan ekipler, Neslihan Kaya'nın izine Gaziantep il merkezinde rastladı.

Polis, Hanım Kaya'ya kızının bulunduğu haberini verdi.

Anne Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel'in makamına giderek kızını bulmalarından dolayı teşekkür etti.

Anne Kaya, kızının daha önce Nurdağı'ndan hiç ayrılmadığını, Gaziantep'te yurtta kalan iki çocuğu için gitmiş olabileceğini söyledi.

Polislere kaybolan kızını bulmalarından dolayı teşekkür eden Kaya, "Allah polislerimizden bin kere razı olsun. Kızımı buldular. Onlar olmasa biz olmayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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