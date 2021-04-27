Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı

Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçmişte banyo lifleri ve paspas olarak işlenen tığ ve şiş örgüleri, günümüzde modanın gözde motifleri haline geldiAdıyaman Halk eğitim Merkezi'nin Tığ ve Şiş Örgüsü kursuyla geçmiş kültürler gelecek nesillere aktarılıyor.

Geçmişte banyo lifleri ve paspas olarak işlenen tığ ve şiş örgüleri, günümüzde modanın gözde motifleri haline geldi

Adıyaman Halk eğitim Merkezi'nin Tığ ve Şiş Örgüsü kursuyla geçmiş kültürler gelecek nesillere aktarılıyor. Şimdiki orta kuşak neslin anneanneleri ve babaanneleri tarafından banyo lifleri, paspaslar divan örtülerinde kullanılan örgü motifleri, bugün de elbiselerde yer alıyor. Örgü elbiseler bir çok modelist tarafından defilelerde kullanılıyor. Modernize edilen değişik motiflerdeki örgüler ceket, süveter, manto, pantolon, fular, şal başta olmak üzere birçok giyside kullanılıyor.

Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Kurs Hocası Zahide Durmaz Akar'ın verdiği kursa katılan kursiyerler hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de pandemi sürecinde kursta stres atıyor.

Kursiyerler, anneannelerinin, babaannelerinin yaptığı el işlerinin modernize olarak şimdi tekrar kullanıldığını dile getirdi. Düzenlenen kursta hem el işini geliştirdiklerini hem de aile bütçesine katkı sağladıklarını ifade eden kursiyerler, kursların kendilerine terapi gibi geldiğini söyledi.

Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Kurs Hocası Zahide Durmaz Akar, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş olan desenleri, motifleri geleceğe taşımak olduğunu belirterek, "Ekonomik sıkıntı yaşayan kursiyerlerimizin hem ev ekonomilerine katkıda bulunmaları, hem de motifleri günümüz şartlarına uyarlayarak, modern bir çalışma hazırlayarak kursumuzu sürdürüyoruz. Geçmişte daha çok şiş ve tığ örücülüğünde klasik paspaslar, lifler, anne yelekleri, divan örtüleri örülürdü. Ama şimdi ceketler, süveterler, uzun mantolar, pantolonlar, fularlar, şallar başta olmak üzere çeşitli ürünler yapıyoruz. Ünlü modacıların tercih ettiği, desenler ve motifler, dünyada ki modelistlerin defile yaparak kullanmış olduğu tarzda çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı
Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şiddete uğrayan kadını korumak isteyen genç, saldırgan tarafından darbedildi
Şiddete uğrayan kadını korumak isteyen genç, saldırgan tarafından darbedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anneannelerin motifleri günümüz modasına uyarlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:34:38. #1.15#

title